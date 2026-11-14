Ночью РФ атаковала Украину 96 ударными дронами: ПВО удалось обезвредить 81 из них

14 ноября, 08:27
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Российские войска нанесли удар по Украине беспилотниками (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска нанесли удар по Украине беспилотниками (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на 14 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, 61 из которых — реактивные, а также дронами Гербера и имитаторами Пародия.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 07:30 ПВО сбила/подавила 81 российский БпЛА типа Shahed (52 из них — реактивные), Гербера и дроны других типов.

Несколько ударных беспилотников всё ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

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Воздушные силы зафиксировали попадания дронов в восьми местах, а падение обломков — в двух.

13 ноября Министерство энергетики сообщило, что за последние сутки российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов без электроснабжения осталась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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