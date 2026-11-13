Дука после выхода из СИЗО заявил, что у него есть доказательства «коррупции в НАБУ»

Генерал-майор СБУ Сергей Дука, который в пятницу, 13 ноября, вышел из СИЗО после внесения за него залога, потребовал создать парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) для расследования «коррупции в НАБУ».

Об этом Дука сказал в комментарии Суспільному.

В частности, он настаивал, что обвинения против него в рамках дела Карфаген являются «безосновательными». Дука также заявил, что во время первого этапа операции Карфаген детективы НАБУ и САП изъяли и не «дали ход» материалам СБУ о возможной коррупции в НАБУ.

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4 вересня 2026 року НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Карфаген із викриття злочинної організації, що прикривала шахрайські кол-центри і легалізувала майно, отримане незаконним шляхом. Ключовим фігурантом справи став посадовець Офісу генерального прокурора / Инфографика: NV

По словам Сергея Дуки, указание об этом поступило от «высшего политического руководства государства». Он заявил, что у него есть соответствующие доказательства, но журналистам их не предоставил и призвал создать парламентскую ВСК.

Генерал-майор СБУ Сергей Дука, который является фигурантом дела Карфаген, вышел из-под стражи после внесения залога в размере 65 млн гривен. Полная сумма залога была уплачена 13 ноября.

Сергей Дука был задержан детективами НАБУ 4 ноября. В тот же день глава СБУ Александр Поклад уволил двух высокопоставленных чиновников, фигурировавших в расследовании Карфаген.

4 листопада 2026 року НАБУ і САП оприлюднили матеріали про нову злочинну організацію в межах операції Карфаген. За даними слідства, вона займалася шахрайством через кол-центри, торгівлею наркотиками, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти. Незаконний бізнес прикривали посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора / Инфографика: NV

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергию Дуке меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 65 млн грн.