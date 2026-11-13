«Кризис — это возможность». Как после Карфагена лишить СБУ влияния РФ и почему реакция Зеленского была недостаточной — интервью с Николовым

13 ноября, 15:36
NV Премиум
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Президент Украины Владимир Зеленский в Дублине, Ирландия, 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Cathal McNaughton)

Президент Украины Владимир Зеленский в Дублине, Ирландия, 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Cathal McNaughton)

Автор: Дмитрий Тузов

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV — о последствиях операции Карфаген, реакции президента Украины Владимира Зеленского на разоблачения НАБУ и САП и истории своего расследования о «яйцах по 17 гривен», дело по которому было передано в суд.

— Расследование НАБУ и САП под названием Карфаген. К каким, возможно, тектоническим изменениям должно привести обнародование этих материалов?

— Есть желаемые результаты, к которым, как мне хотелось бы, она привела. А именно — увольнение из рядов СБУ тех сотен, а возможно, и тысяч тыловых чекистов, которые «крышуют» наркокартели, кол-центры, мошенников, подонков и организаторов поборов с бизнеса. Это было бы, безусловно, тектоническим сдвигом.

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Теги:   Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) Владимир Зеленский Radio NV операция Карфаген

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