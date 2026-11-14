В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по плотине ДнепроГЭС в обоих направлениях

В Запорожье движение транспорта по плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто в обоих направлениях. Для объезда рекомендуется пользоваться Арочным и Вантовым мостами, а также мостом имени Преображенского.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в субботу, 14 ноября.

Он отметил, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

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13 ноября Семикин предупреждал, что в Запорожье из соображений безопасности возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

«Прошу водителей заранее планировать свои маршруты, учитывать возможные перекрытия и не скапливаться у мостов. В случае ограничений движения выбирайте альтернативные пути и следуйте указаниям полицейских», — говорил он.

В конце октября Запорожье подверглось рекордному количеству атак FPV-дронов. Семикин заявил, что россияне изменили тактику и модифицировали дроны, в частности нанося удары по муниципальному транспорту.

9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что ударами по мостам и энергосети Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально ухудшить жизнь украинцев. По его словам, меры противодействия таким ударам обновляются еженедельно.

11 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и реактивными беспилотниками. Семикин сообщал, что в городе было временно перекрыто движение транспорта по плотине ДнепроГЭС в обоих направлениях.

13 ноября россияне нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадали 50 человек, среди них есть дети. Спасатели деблокировали 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.