Одна из электростанций ДТЭК, поврежденных в результате российского удара, 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение о двустороннем прекращении огня в сфере энергетики , сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 ноября.

Он рассказал, что во время переговоров в Абу-Даби российская делегация заявила об отсутствии у нее «мандата» на решение вопроса о прекращении огня и предложила обсуждать эту тему с главой Кремля Владимиром Путиным.

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«В итоге договорились, что американская команда полетит к Путину и обсудит это. На сегодняшний день ситуация такова: прекращение огня лично Путин не поддерживает», — рассказал Зеленский.

11 ноября, после завершения двухдневных переговоров делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби, Зеленский выразил надежду, что американские переговорщики передадут Путину предложение о прекращении ударов по объектам энергетики.

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным 12 ноября, после чего заявили о подготовке нового раунда трехсторонних переговоров. В тот же день представители США встретились с Зеленским в Дублине, куда президент Украины прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

После встречи Зеленский подтвердил, что по итогам переговоров Украина и РФ готовят крупнейший обмен пленными.