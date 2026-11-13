Российские удары по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30, среди них — шестеро детей
С утра российские оккупанты атаковали несколько районов Запорожья (Фото: ГСЧС Запорожской области)
Количество пострадавших в результате российских атак на Запорожье 13 ноября возросло до 30, среди них — шестеро детей. Спасатели деблокировали 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, в том числе двум детям.
В настоящее время работы по ликвидации последствий российских ударов завершены. Коммунальные службы города проводят восстановление поврежденных домов.
13 ноября государство-агрессор РФ нанесло несколько ударов по Запорожью — в частности, по частному сектору и по Космическому району города. В результате атак на двух разных локациях погибли два человека.