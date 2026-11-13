Российские удары по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30, среди них — шестеро детей

13 ноября, 15:56
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С утра российские оккупанты атаковали несколько районов Запорожья (Фото: ГСЧС Запорожской области)

С утра российские оккупанты атаковали несколько районов Запорожья (Фото: ГСЧС Запорожской области)

Количество пострадавших в результате российских атак на Запорожье 13 ноября возросло до 30, среди них — шестеро детей. Спасатели деблокировали 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС Запорожской области
Фото: ГСЧС Запорожской области
ГСЧС Запорожской области
Фото: ГСЧС Запорожской области
ГСЧС Запорожской области
Фото: ГСЧС Запорожской области
ГСЧС Запорожской области
Фото: ГСЧС Запорожской области
С утра российские оккупанты атаковали несколько районов Запорожья (Фото: ГСЧС Запорожской области)
С утра российские оккупанты атаковали несколько районов Запорожья / Фото: ГСЧС Запорожской области

Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, в том числе двум детям.

В настоящее время работы по ликвидации последствий российских ударов завершены. Коммунальные службы города проводят восстановление поврежденных домов.

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13 ноября государство-агрессор РФ нанесло несколько ударов по Запорожью — в частности, по частному сектору и по Космическому району города. В результате атак на двух разных локациях погибли два человека.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Запорожье Война России против Украины российские атаки

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