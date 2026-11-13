Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос проекта Радио Свобода Схемы.

В Службе безопасности подтвердили, что двое сотрудников, фигурировавших в расследовании НАБУ и САП, уволены с должностей. В СБУ также заявили, что оказывают «полное содействие следствию» и активно сотрудничают с НАБУ и САП.

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Когда именно началась внутренняя проверка и кого она касается, в СБУ не уточнили.

Схемы также спрашивали про доступ к системе видеонаблюдения Безпечне місто. По данным НАБУ и САП, фигуранты дела Карфаген получали такой доступ от правоохранителей. В частности, в июле 2026 года во время подготовки к нападению на мужчину возле спортклуба в Киеве участники преступной группировки получили фотографии и геолокацию его автомобиля в режиме онлайн. Доступ к камерам, согласно маркировке на снимках, обнародованных НАБУ, осуществлялся с аккаунта сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

4 вересня 2026 року НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Карфаген із викриття злочинної організації, що прикривала шахрайські кол-центри і легалізувала майно, отримане незаконним шляхом. Ключовим фігурантом справи став посадовець Офісу генерального прокурора / Инфографика: NV

В СБУ не ответили на вопрос, установлен ли этот сотрудник и были ли приняты меры в его отношении. Служба безопасности, сославшись на тайну досудебного расследования, не ответила и на вопрос, было ли ей известно о фактах предоставления доступа к камерам до сообщения НАБУ и как именно был заблокирован доступ.

Схемы спрашивали, проводится ли служебное расследование в отношении генерал-майора, который фигурирует в материалах как Аким (вероятно, это бывший первый замначальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука). Этот вопрос СБУ также оставила без ответа.

4 листопада 2026 року НАБУ і САП оприлюднили матеріали про нову злочинну організацію в межах операції Карфаген. За даними слідства, вона займалася шахрайством через кол-центри, торгівлею наркотиками, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти. Незаконний бізнес прикривали посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора / Инфографика: NV

По данным НАБУ и САП, фигурант по прозвищу Аким помогал организатору группы по прозвищу Криминал (речь, вероятно, идет об одном из ключевых фигурантов Андрее Осипове) — тот получал из баз данных сведения о других лицах, в частности о тех, кого подвергали пыткам, а также справки по уголовным делам, информацию об «урегулировании вопросов» с судами и снятием арестов.

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Именно Осипова детективы называют организатором преступной группы. По данным следствия, он отвечал за «прикрытие» в СБУ, прокуратуре и Нацполиции и передавал туда взятки.

Что касается Сергея Дуки, то 13 ноября он вышел из СИЗО после внесения за него полной суммы залога в размере 65 млн грн.