«Милитаризировал подростков». СБУ выманила экс-директора детского лагеря из оккупированного Крыма и задержала в Одесской области

Сотрудники СБУ задержали в Одесской области бывшего директора учреждения внешкольного образования из Евпатории, которого подозревают в милитаризации детей в оккупированном РФ Крыму и участии в депортации несовершеннолетних из Херсонской и Запорожской областей.

Об этом 13 ноября сообщили в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

По данным следствия, мужчина поддержал российскую оккупацию Крыма в 2014 году. После этого россияне назначили его руководителем детско-юношеского учреждения. Там он занимался идеологической обработкой детей.

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«Коллаборационист под видом спортивных секций и культурно-художественных мероприятий вовлекал воспитанников учреждения в возрасте от 5 до 18 лет в принудительные мероприятия военно-пропагандистского характера», — отметили в СБУ.

В частности, российские оккупанты проводили в этом детском спортивном клубе занятия по огневой и тактической подготовке. Кроме того, во время публичных выступлений фигурант распространял среди подростков и их родителей лозунги в поддержку российских властей, восхвалял российскую армию и пытался сформировать у детей ненависть к Украине.

Фото: t.me/SBUkr

Фото: t.me/SBUkr

Следствие также располагает информацией о том, что этот мужчина участвовал в вывозе детей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей в Россию через полуостров Крым.

«В настоящее время проверяется версия, что оккупанты могли „отправить“ фигуранта в Одесскую область с целью сбора информации о местах дислокации Сил обороны Украины», — сообщили в СБУ.

Как сообщается, задержать фигуранта удалось после спецоперации военной контрразведки СБУ. При этом важную роль в разоблачении фигуранта сыграли показания его бывшей подчинённой.

Женщину, которую оккупанты насильно удерживали в Крыму, удалось вывезти с полуострова — после чего она дала показания против бывшего руководителя.

«Военная контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой удалось выманить коллаборациониста из временно оккупированного Крыма. Он задержан на подконтрольной Украине территории», — сообщили в СБУ.

10 ноября Служба безопасности Украины и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генералу Александру Дворникову, который командовал вторжением войск РФ в Херсонскую область 24 февраля 2022 года и захватом областного центра.

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Для вторжения генерал задействовал силы 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий РФ, 22-го армейского корпуса Черноморского флота и других воинских формирований. Российские войска вошли в Херсонскую область через контрольно-пропускные пункты Чонгар и Каланчак, предварительно обстреляв их из различных видов вооружения.

По данным следствия, Дворников руководил захватом плацдарма на правом берегу Днепра, который российские войска планировали использовать для дальнейшего наступления на Херсон.

Собранные доказательства дали основания следователям СБУ заочно уведомить Дворникову о подозрении в ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году издание УП выяснило, что в течение почти восьми лет до полномасштабного вторжения России украинские военные тщательно устанавливали взрывные заграждения на границе с оккупированным Крымом и следили за состоянием этих мин, а свидетельств о якобы «разминировании» важнейших заграждений нет.