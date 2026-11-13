Утечка подсолнечного масла. В результате удара дрона РФ по заводу Кернел в Николаевской области загрязнено более 3500 кв. м земли

Как заявили официальные лица Минэкономики, удар оккупантов был нанесён 12 ноября около 05:30 в селе Бандурка Первомайского района Николаевской области (Фото: me.gov.ua)

Утечка подсолнечного масла в результате попадания российского дрона на территорию ООО Бандурский маслоэкстракционный завод (агрохолдинг Кернел ) в Николаевской области привела к загрязнению более 3,5 тысячи квадратных метров земель.

Об этом 13 ноября сообщили представители Министерства экономики и окружающей среды.

Как заявили официальные лица, удар оккупантов был нанесён 12 ноября около 5:30 в селе Бандурка Первомайского района Николаевской области.

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«В результате попадания были повреждены четыре емкости с подсолнечным маслом, одна из которых полностью разрушена. Также были повреждены защитные ограждения, из-за чего масло вытекло за их пределы на прилегающий земельный участок без угрозы для жилой застройки», — сообщили чиновники.

Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) провели обследование места происшествия, зафиксировали загрязнение земельных ресурсов и отобрали пробы почвы для проведения дальнейших исследований.

По состоянию на 12:00 13 ноября прямого попадания нефти в воду не зафиксировано, сообщили официальные лица.

«На территории предприятия продолжаются работы по откачке нефти из поврежденной обваловки и сооружаются дополнительные земляные барьеры для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения и попадания нефти в водные объекты. После получения результатов инструментально-лабораторных измерений и обработки материалов будет произведён расчёт ущерба, нанесённого окружающей среде в результате военной агрессии», — резюмировали в Минэкономики.

10 ноября агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ГУР Минобороны сообщило, что Россия готовится наносить удары по объектам пищевой промышленности в Украине — как украинским, так и иностранным.

По словам собеседника агентства, под прицелом могут оказаться элеваторы и склады для хранения и переработки зерна, заводы по производству подсолнечного и других масел, молокозаводы и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия отрасли.

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13 ноября представители холдинга Кернел сообщили, что приостановили работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности.

Согласно сообщению холдинга, в течение последних суток российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе и активы Кернел. В результате попаданий были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.

До этого, в июле 2026 года, российские оккупанты наносили удары по терминалу агрохолдинга Кернел, занимающемуся перевалкой подсолнечного масла, в Одесской области.