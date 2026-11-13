Утечка подсолнечного масла. В результате удара дрона РФ по заводу Кернел в Николаевской области загрязнено более 3500 кв. м земли
Как заявили официальные лица Минэкономики, удар оккупантов был нанесён 12 ноября около 05:30 в селе Бандурка Первомайского района Николаевской области (Фото: me.gov.ua)
Утечка подсолнечного масла в результате попадания российского дрона на территорию ООО Бандурский маслоэкстракционный завод (агрохолдинг Кернел) в Николаевской области привела к загрязнению более 3,5 тысячи квадратных метров земель.
Об этом 13 ноября сообщили представители Министерства экономики и окружающей среды.
Как заявили официальные лица, удар оккупантов был нанесён 12 ноября около 5:30 в селе Бандурка Первомайского района Николаевской области.
«В результате попадания были повреждены четыре емкости с подсолнечным маслом, одна из которых полностью разрушена. Также были повреждены защитные ограждения, из-за чего масло вытекло за их пределы на прилегающий земельный участок без угрозы для жилой застройки», — сообщили чиновники.
Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) провели обследование места происшествия, зафиксировали загрязнение земельных ресурсов и отобрали пробы почвы для проведения дальнейших исследований.
По состоянию на 12:00 13 ноября прямого попадания нефти в воду не зафиксировано, сообщили официальные лица.
«На территории предприятия продолжаются работы по откачке нефти из поврежденной обваловки и сооружаются дополнительные земляные барьеры для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения и попадания нефти в водные объекты. После получения результатов инструментально-лабораторных измерений и обработки материалов будет произведён расчёт ущерба, нанесённого окружающей среде в результате военной агрессии», — резюмировали в Минэкономики.
10 ноября агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ГУР Минобороны сообщило, что Россия готовится наносить удары по объектам пищевой промышленности в Украине — как украинским, так и иностранным.
По словам собеседника агентства, под прицелом могут оказаться элеваторы и склады для хранения и переработки зерна, заводы по производству подсолнечного и других масел, молокозаводы и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия отрасли.
13 ноября представители холдинга Кернел сообщили, что приостановили работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности.
Согласно сообщению холдинга, в течение последних суток российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе и активы Кернел. В результате попаданий были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.
До этого, в июле 2026 года, российские оккупанты наносили удары по терминалу агрохолдинга Кернел, занимающемуся перевалкой подсолнечного масла, в Одесской области.