Министр обороны Украины в 2019–2020 годах Андрей Загороднюк рассказал в интервью Radio NV , почему Путин уже не может пойти на деэскалацию, чего ожидать от нового Конгресса и почему США рано или поздно «доиграются» с ограничением доступа Украины к системе Starshield.

— Bild пишет о том, что на многосторонних переговорах в Абу-Даби российская делегация неофициально выдвинула пункты нового порядка европейской безопасности. В частности, отмечается, что Кремль хотел бы, чтобы Финляндия вышла из НАТО, а Альянс не размещал военные базы в странах Балтии. Понятно ли вам, откуда взялась такая самоуверенность российского диктатора Владимира Путина и на чем она основывается?

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— Она строится на том, что он не хочет заканчивать войну и — если можно так выразиться — играет с представителями США в различные игры, чтобы показать, будто какой-то процесс идет. А на самом деле настоящий переговорный процесс так и не начался — то есть процесс, целью которого было бы достижение деэскалации и тому подобное.

На самом деле это не новые требования — мы слышали их еще в конце 2021 года. Это попытка России каким-то образом повлиять на архитектуру Европы. В конечном счете, они хотят сломать эту архитектуру европейской безопасности, хотят дискредитировать НАТО. То есть все эти цели, в принципе, известны, существуют давно и никуда не исчезают.