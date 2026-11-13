По данным САП, Дука давал указания Андрею Осипову по прозвищу «Криминал» о том, как избежать раскрытия незаконной деятельности (Фото: slidstvo.info)

Высший антикоррупционный суд засекретил информацию о предупреждении СБУ относительно возможной террористической угрозы во время заседания по избранию меры пресечения генерал-майору СБУ Сергею Дуке , подозреваемому по делу «Карфаген».

Об этом ВАКС сообщил в ответ на запрос Украинской правды.

В суде пояснили, что информация, полученная в ходе оперативной и контрразведывательной работы или связанная с обороной страны, не подлежит разглашению, даже если она не является государственной тайной. Такие данные имеют гриф «Для служебного пользования».

Реклама

6 ноября собеседники УП сообщили, что из СБУ в Высший антикоррупционный суд, который как раз выбирал меру пресечения подозреваемому по делу «Карфаген» генералу СБУ Сергею Дуце, поступило письмо о возможном теракте, поэтому необходимо провести закрытое заседание.

Поздно вечером 6 ноября ВАКС избрал Дуци меру пресечения — содержание под стражей или залог в размере 65 млн грн.

Уже на следующий день «УП» со ссылкой на источники в СБУ сообщила, что среди сотрудников Службы распространяются сообщения с призывом собрать деньги на залог с указанием банковских реквизитов Высшего антикоррупционного суда и номера дела.

13 ноября Дука был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 65 млн гривен.

Дело Карфагена — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела «Карфаген» раскрыли наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических колл-центров, торговле наркотиками, производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

4 ноября 2026 года НАБУ и САП обнародовали материалы о новой преступной организации в рамках операции «Карфаген». По данным следствия, она занималась мошенничеством через колл-центры, торговлей наркотиками / Инфографика: NV

В тот же день около 13:00 детективы НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку. Как сообщали «Украинская правда» и «Бабель» со ссылкой на источники, также были задержаны должностные лица Нацполиции Владимир Ценов и Александр Демьянчук, а также основатель боксерского клуба Виталий Рыбалко. Глава СБУ Александр Поклад освободил от должностей двух высокопоставленных сотрудников службы, фигурирующих в расследовании.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам группировки. ВАКС взял под стражу без залога Рыбалку, которого на записях называют Боксером, а Ценову назначил арест на 60 дней с альтернативой залога в 15 млн грн. На следующий день суд без права на залог арестовал Демьянчука, фигуранта по прозвищу «Консультант».

Реклама:

6 ноября прокурор САП Николай Карась заявил, что во время обыска Дука и его вооружённая охрана оказали сопротивление детективам, а сам генерал в течение двух часов уничтожал улики, в частности телефоны, топором. Впоследствии НАБУ обнародовало фото уничтоженных телефонов. По заявлению бюро было возбуждено уголовное дело по факту сопротивления детективам, которое расследует ГБР.