«Решать, а не скрывать». Зеленский возмутился тем, что жители Белой Церкви и Броваров несколько суток провели без света

Владимир Зеленский подчеркнул, что проблемы с электроснабжением нужно решать, а не скрывать за недостоверными отчётами (Фото: Официальный аккаунт Зеленского / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимой ситуации с длительными отключениями электроэнергии в Белой Церкви и Броварах, где люди оставались без света по несколько суток , а местные власти отчитывались о другой ситуации.

Об этом в пятницу, 13 ноября, Зеленский заявил в вечернем обращении.

По его словам, во время совещания состоялся жёсткий разговор с представителями правительства по поводу ситуации в этих городах.

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Он поручил оперативно реагировать на проблемы, связанные с работой коммунальных служб и энергетических компаний.

Президент подчеркнул, что проблемы с электроснабжением нужно решать, а не скрывать за недостоверными отчётами.

Также на совещании обсудили ситуацию в Конотопе и Шостке. Зеленский выразил надежду, что жители этих городов получат необходимую помощь.

Он поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и спасателей ГСЧС, которые восстанавливают электроснабжение, в том числе под российскими обстрелами.

В то же время президент отметил, что коммунальные службы и отдельные энергетические компании в регионах не всегда должным образом выполняют свою работу. В таких случаях, по его словам, реакция должна быть быстрой.

Зеленский подчеркнул, что ответственные службы должны не только отчитываться о ситуации, но и оперативно устранять проблемы, с которыми сталкиваются люди.

13 ноября Зеленский заявил о недостаточно быстрых темпах восстановления в ряде регионов после российских атак.

Президент подчеркнул, что Министерство энергетики, Министерство цифровой трансформации и Министерство по делам общин должны совместно подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами, чтобы восстановление происходило быстрее.

В компании ДТЭК ранее объясняли, что на фоне российских атак на энергосистему новые аварии также возникают из-за перегрузки сетей, когда люди одновременно включают мощные приборы после возобновления подачи электроэнергии.

По словам Зеленского, он отдельно обсудил с премьер-министром Сергеем Корецким вопрос о восстановлении зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, которые были повреждены в результате российского нападения в ночь на 13 ноября.

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Кроме того, добавил президент, был доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля о защите трансформаторов и другого оборудования в энергосистеме.