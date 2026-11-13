Ежедневно происходят сотни аварий. В ДТЭК назвали ещё одну причину отключения света в Киевской области

В Киевской области ежедневно происходят сотни аварий из-за резкой перегрузки электросетей после восстановления электроснабжения. Когда свет появляется, потребители одновременно включают бойлеры, обогреватели и другую технику, что приводит к новым повреждениям.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время ситуацию осложняют российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Только за последнюю неделю оккупанты повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области.

Реклама

Энергетикам потребовалось четыре суток, чтобы восстановить электроснабжение более чем 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад.

В компании сообщили, что помимо местных сетей Россия атакует также высоковольтную инфраструктуру «Укрэнерго», по которой электроэнергия поступает в область. Из-за повреждений этих сетей оператор вынужден прибегать к экстренным и стабилизационным отключениям.

12 ноября стало известно, что в Киеве устанавливают резервные источники электропитания для объектов водоканала, часть из них уже работает. В то же время генераторы не способны обеспечить бесперебойное круглосуточное электроснабжение из-за необходимости технического обслуживания и технологических перерывов.

3 ноября столица временно осталась без водоснабжения из-за атак РФ на энергосистему.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Энергетики заявили о возвращении столицы и области к графикам отключений света после аварийных отключений.

6 ноября КГГА заявила, что в кабинетах и жилых помещениях сотрудников Киевтеплоэнерго проводятся обыски и изымаются документы, касающиеся проектов в рамках Плана энергетической устойчивости.

В то же время Киевская городская прокуратура сообщила, что не проводит и не проводила следственные действия в помещениях Киевтеплоэнерго и не изымала документы, необходимые для начала работ в рамках Плана устойчивости Киева. В прокуратуре заявили, что информация, опубликованная на сайте КГГА, не соответствует действительности.