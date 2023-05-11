Два важных прогноза от Зеленского 11 мая, 18:11

Чем жила страна 11 мая 2023 года

● Топ-прогноз на победу от Зеленского. Президент Владимир Зеленский отверг опасения по поводу потери поддержки со стороны США, если президент Джо Байден не будет переизбран в 2024 году. По его словам, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США. А еще Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, что верит: к 2024 году Украина победит.

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Еще один прогноз от президента:

● С наступлением нужно подождать немного. Украине нужно еще немного подождать, чтобы начать контрнаступление, заявил на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский. Военные ждут обещанного оружия от союзников.

Зеленский назвал боевые бригады, уже готовые к освобождению территорий от российских оккупантов. Но, по его словам, армия все еще нуждается в «некоторых вещах», в частности бронетехнике, которую присылают партиями. «С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, будем иметь успех. Однако мы потеряем много людей. Я думаю, это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — сказал президент.

● Оружие наступления на $30 млрд. Украина перед контрнаступлением получила от союзников вооружения на сумму более $30 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

В материале сказано, что для успеха защитникам Украины нужно провести сложную общевойсковую операцию без преимущества в воздухе, на что способны немногие армии в мире. Для нее необходима координация пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимизировать эффект «свыше 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия», полученного с декабря. В то же время украинское командование неоднократно призывало партнеров увеличить количество вооружений, в том числе средств ПВО и ракет большой дальности, и предостерегало от завышенных ожиданий по контрнаступлению.

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Как утверждает Bloomberg, незначительный успех контрнаступления может обернуться «еще одним зимним тупиком» и усилением давления на Киев ради «переговоров» с агрессором.

● Крым в досягаемости: Лондон дал дальнобойное оружие. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом он сказал депутатам в Палате общин. «Передача этих систем вооружений дает Украине наилучший шанс оградить себя от продолжающейся жестокости России, особенно от умышленных обстрелов украинской гражданской инфраструктуры, что противоречит международному праву. Украина вправе оградить себя от этого», — цитирует Уоллеса The Guardian.

Storm Shadow — ракета класса «воздух-земля», дальность действия — до 300 км, вес боевой части до 450 кг, имеет GPS систему наведения (и оптическую для последнего этапа), способна подлетать к цели на малых высотах, то есть незаметно для вражеских систем ПВО.

● По поводу получения ВСУ Storm Shadow пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил: Москва относится к этому «крайне негативно». «Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — сказал он.

● ПВО сбивает до 90% ракет. На данный момент силы украинского ПВО сбивают до 90–100% российских ракет, которыми оккупанты атакуют Украину, благодаря западному вооружению и растущему опыту военнослужащих, написала The Washington Post.

Однако, вчера спикер Воздушных сил Юрий Игнат предостерег, что для насыщения ПВО западным оружием понадобятся годы, а потому процент сбитых вражеских ракет может и снижаться.

● Россияне сами ударили по Кремлю. Президент Владимир Зеленский считает, что Россия могла сама устроить взрыв беспилотников над Кремлем в ночь на 3 мая. Москва использует его в качестве повода для атак на Украину. По словам украинского лидера, россияне постоянно ищут оправдание для агрессии.

● Украине действительно удалось провести успешную контратаку в окрестностях Бахмута, а разбитые при этом силами ВСУ отдельные подразделения 72-й мотострелковой бригады РФ ранее уже были дважды разгромлены — в частности, в Харьковской области и на юге. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Указ российского диктатора об экстренном призыве резервистов на военные сборы содержит скрытые разделы. Об этом сообщило Минобороны Украины в Twitter, добавив: ВСУ и украинская земля «хорошо знают, что такие пункты обычно означают для россиян».

24 марта агентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тыс. контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне больших потерь оккупационной армии РФ.

● Почти 197 тыс. убитых. В Украине за прошедшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 196 920 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

А еще украинцы уничтожили: танков — 3740 (+4 в сутки), боевых бронированных машин — 7287 (+12), артсистем — 3053 (+14), РСЗО — 557 (+2), средств ПВО — 310 (+2), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2627 (+3) и многое другое.

● Теперь зэков вербует Шойгу. С начала 2023 года минобороны РФ активизировало схему вербовки российских узников для участия в войне против Украины: только в апреле оно привлекло до 10 тыс. осужденных. Об этом сообщила британская разведка. Там добавили, что с лета 2022-го заключенные были основным источником для проведения операций в Украине ЧВК Вагнер. Однако «вагнеровцы», вероятно, лишились доступа к российской пенитенциарной системе в феврале 2023-го на фоне обострения публичных конфликтов с минобороны РФ и его главой Сергеем Шойгу.

● Пригожин угрожает Макрону плоскогубцами. Евгений Пригожин начал угрожать президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за того, что его страна признала ЧВК Вагнер террористической организацией. Также главарь «вагнеровцев» заявил, что его боевики «спасли» Центральную Африку от французских солдат, которые «людей на органы вывозили» и «насиловали детей». «Макрон решил, что ЧВК Вагнер — террористическая организация, а в настоящее время во многих странах мира ЧВК Вагнер спасает от французов и от американцев огромное количество людей», — сказал Пригожин. А потом заявил, что «гнилые зубы плоскогубцами можем удалить». «И Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную», — сказал он.

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9 мая Нижняя палата парламента Франции проголосовала за признание ЧВК Вагнер террористической организацией.

● Новый поставщик оружия РФ из Африки? Южная Африка поставляла стране-агрессору России оружие, несмотря на заявления о нейтралитете, рассказал посол США в ЮАР Рубен Бриджети. По его словам, Штаты обратили внимание на стоянку российского грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. «Мы уверены, что в Саймонстауне на это возвращавшееся в Россию судно грузили оружие и боеприпасы», — сказал посол.

Бриджети добавил, что в Вашингтоне серьезно отнеслись к этому вопросу. США также выражали опасения по поводу военных учений ЮАР с Россией и Китаем в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

● Подсанкционные товары из ЕС на $1 млрд исчезли в РФ. В ходе транзита через Россию исчезли подсанкционные товары из Евросоюза на сумму свыше $1 млрд, которые везли в Казахстан, Кыргызстан и Армению. Об этом пишет Financial Times. «Куда еще они могли деться? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кому эти товары больше всего нужны в этом регионе? Очевидно, это Россия», — отметил эстонский министр по санкциям Эрки Кодара. Среди некоторых категорий (газовые турбины, паяльники, радиооборудование) до конечной точки не добрался почти весь транзит.

● Бразилия хочет мира. Президент Владимир Зеленский встретился с Селсу Аморимом, спецсоветником по международным делам президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. Это произошло после заявлений президента Бразилии, вызвавших критику со стороны Запада. Советник заявил, что «Зеленский понял», что президент Луис Инасиу Лула да Силва «работает на мир». По его словам, диалог с украинскими официальными лицами был положительным и укреплял доверие, а также помог объяснить мирные цели Бразилии.

● Богуслаев просится к Путину. Бывший президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев просит включить его в список на обмен со страной-агрессором Россией — об этом говорится в расследовании программы Схемы. По данным журналистов, Богуслаев 20 марта подписал соответствующее письмо, адресованное руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы».

22 октября 2022 года СБУ задержала Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. 4 ноября СБУ арестовала имущество Богуслаева почти на 1 млрд грн. 28 марта тому сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям: по данным правоохранителей, Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он находится под стражей.

И напоследок:

● Украина впервые получит конфискованные российские деньги. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые санкционировал передачу конфискованных российских активов Украине. Речь идет об активах российского олигарха Константина Малофеева, обвиняемого в финансировании российских сепаратистов в Крыму. «Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины — он не будет последним», — заявил Гарланд.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.