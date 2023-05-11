Генпрокурор США впервые санкционировал передачу конфискованных российских активов Украине

11 мая, 06:29
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Меррик Гарланд (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Меррик Гарланд (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые санкционировал передачу конфискованных российских активов Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об активах российского олигарха Константина Малофеева, обвиняемого в финансировании российских сепаратистов в Крыму.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины – он не будет последним", - заявил Гарланд.

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12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал мир направить все конфискованные российские активы на восстановление страны после войны.

18 апреля МИД стран G7 заявил о том, что российские активы будут заблокированы до конца войны в Украине.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США российские активы

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