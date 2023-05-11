Генпрокурор США впервые санкционировал передачу конфискованных российских активов Украине
Меррик Гарланд (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые санкционировал передачу конфискованных российских активов Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Речь идет об активах российского олигарха Константина Малофеева, обвиняемого в финансировании российских сепаратистов в Крыму.
"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины – он не будет последним", - заявил Гарланд.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал мир направить все конфискованные российские активы на восстановление страны после войны.
18 апреля МИД стран G7 заявил о том, что российские активы будут заблокированы до конца войны в Украине.