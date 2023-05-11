Уоллес подтвердил: Британия передает Украине ракеты большой дальности Storm Shadow 11 мая, 14:43 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил, что Лондон передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом он сказал депутатам в Палате общин в четверг, 11 мая.

Уоллес подчеркнул: Украина имеет право защитить себя от регулярных атак РФ и использовать их будут на суверенной территории страны.



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«Передача этих систем вооружений дает Украине наилучший шанс защитить себя от продолжающейся жестокости России, особенно от умышленных обстрелов украинской гражданской инфраструктуры, что противоречит международному праву. Украина имеет право защитить себя от этого», — цитирует министра The Guardian.

Ранее CNN сообщил, что Лондон уже передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.



Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.



Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена не изменила своего мнения по поводу передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и не планирует их поставлять, если Лондон передаст свои.