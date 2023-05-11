На фоне скандальных заявлений. Зеленский встретился с советником президента Бразилии 11 мая, 12:43 Селсу Аморим (Фото:REUTERS/Luisa Gonzalez)

В среду, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным советником по международным делам президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы Селсу Аморимом.

Об этом сообщает АР.

Это случилось после заявлений президента Бразилии, которые вызвали критику со стороны Запада.

Советник заявил, что «Зеленский понял», что президент Луис Инасиу Лула да Силва «работает на мир».

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По его словам, диалог с украинскими официальными лицами был позитивным и укреплял доверие, а также помог объяснить мирные цели Бразилии.

В пятницу, 22 апреля украинцы устроили демонстрацию возле посольства Бразилии в Лиссабоне, чтобы выразить протест против недавних высказываний президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне России против Украины.

После предложения Лулы да Силвы создать «аналог G20» для завершения войны МИД Украины заявил, что для понимания истинной сущности и причин агрессии России он должен посетить Украину.

Ранее Лула да Силва говорил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет захватить всю территорию Украины: «Возможно, обсудим Крым. Но то, что он снова вторгся, ему придется переосмыслить», — сказал он.

В прошлом месяце Аморим тайно съездил в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже президент Бразилии встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

После встречи представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал подход Бразилии к войне и то, что он лично встречался с Путиным и Лавровым, а с украинскими официальными лицами разговаривал только по телефону.

Критики утверждают, что позиция Бразилии направлена на то, чтобы избежать конфронтации с Россией, которая является ключевым поставщиком удобрений для ее соевых плантаций.