Зеленский — о контрнаступлении: Нам нужно еще немного времени, потому что может быть много потерь. Ждем технику 11 мая, 10:44 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного подождать, чтобы начать контрнаступление. Военные ждут обещанного оружия от союзников.

Об этом он сказал в Киеве на встрече с журналистами европейских медиа, в частности BBC.

Зеленский назвал боевые бригады, которые уже готовы к освобождению территорий от российских оккупантов, но, по его словам, армии все еще нужны «некоторые вещи», в частности бронетехника, которую присылают партиями.

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«С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и, я думаю, у нас будет успех. Однако мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — сказал президент.

9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления ВСУ. По словам министра обороны Алексея Резникова, подготовка уже на финальной стадии. В последние недели украинские власти предостерегают от завышенных ожиданий от контрнаступления.



27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от Запада почти всю обещанную технику — более 98% — и имеет потенциал для освобождения территорий. Речь идет о более чем 1550 единицах бронетехники, 230 танках, другой технике и «огромном количестве» боеприпасов.

