«Западное оружие и опыт». Силы украинской ПВО сбивают 90−100% российских ракет — WP 11 мая, 14:52 Немецкий ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

На данный момент силы украинской ПВО сбивают до 90−100% российских ракет, которыми оккупанты атакуют Украину, благодаря западному вооружению и растущему опыту военнослужащих, пишет The Washington Post.

Издание напомнило, что с 28 апреля, когда войска РФ возобновили атаки, оккупанты выпустили по Украине в общей сложности 67 ракет и 114 беспилотников. Было зафиксировано только семь попаданий ракет и 11 — беспилотников. В Киеве попаданий не было.

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«С помощью западного оружия и растущего опыта украинская ПВО добилась больших успехов за последние 14 месяцев, спасая инфраструктуру и жизни людей и не позволяя России достичь превосходства в воздухе», — говорится в материале.

По оценкам командира бригады командования ПВО Центр с позывным Гранит, в первые месяцы большой войны Украина перехватывала около 50% российских ракет. В отчете западных аналитиков говорится, что эта цифра могла быть еще ниже.

С прибытием новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре прошлого года, а также с ростом мастерства украинских батарей, Украина сообщала о перехвате около 80% ракет.

Военный уточнил, что на данный момент эта цифра приближается к 90%, а системы ПВО вокруг Киева сбивают все 100% вражеских целей.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военные сбивали российские ракеты советскими системами большой дальности С-300 и ЗРК Бук. Однако постепенно Киев стал получать от западных партнеров современные системы ПВО — IRIS-T, NASAMS, SAMP/T, HAWK и две батареи Patriot.

С начала мая войска РФ активизировали атаки по Украине. В ночное время суток российские оккупанты запускают по украинским городам дроны-камикадзе и ракеты.

Противник также атакует Киев, с начала месяца оккупанты били по украинской столице пять раз.

В ночь на 8 мая Украину и Киев атаковали Шахеды. Все 35 дронов были сбиты силами ПВО, 30 из них — над Киевом. В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. Три человека получили ранения, один человек погиб.

Рано утром 9 мая российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ. Над Киевом сбили около 15 ракет.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ПВО Украины впервые сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал. Это произошло во время атаки оккупантов в ночь на 4 мая.

