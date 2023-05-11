«Не сработало». Зеленский заявил, что россияне могли сами устроить «атаку» на Кремль 11 мая, 11:45 Взрыв над Сенатским дворцом в Москве (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия могла сама устроить взрыв беспилотников над Кремлем в ночь на 3 мая. Москва использует его как повод для атак на Украину.



Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Зеленского, россияне постоянно ищут оправдание для агрессии: «Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами».

«Но это не сработало. Даже для их внутренней публики это не сработало. Даже их пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень искусственно», — заявил президент.

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Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться предполагаемые видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.