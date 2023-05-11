США уверены, что ЮАР поставила России оружие для войны против Украины 11 мая, 17:32 Российский диктатор Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса (Фото:Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo)

Посол США в ЮАР Рубен Бриджети заявил, что Южная Африка поставляла стране-агрессору России оружие, несмотря на свои утверждения о нейтралитете. Об этом сообщает News24.

По словам посла, США обратили внимание на стоянку российского грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года.



«Мы уверены, что в Саймонстауне на это судно, возвращающееся в Россию, грузили оружие и боеприпасы», — сказал он.

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Бриджети добавил, что в Вашингтоне серьезно отнеслись к этому вопросу. США также выражали опасения по поводу военных учений ЮАР с Россией и Китаем в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Reuters пишет, что на фоне этих сообщений южноафриканская валюта ранд достигла минимума в 19,32 по отношению к доллару — самого низкого уровня с начала апреля 2020-го.

Пришвартовка российского подсанкционного грузового судна Lady R к военно-морской базе в ЮАР в декабре вызвала обеспокоенность. Как сообщала газета The Wall Street Journal, с судна в течение двух ночей под присмотром вооруженной охраны перемещали контейнеры с неизвестным содержимым. Транспондер судна в это время был отключен, его снова включили более чем в 160 км к востоку от Саймонстауна.

В мае 2022 года США наложили санкции на российскую компанию Трансморфлот и шесть судов, включая Lady R, из-за того, что они использовались для транспортировки оружия для войны РФ против Украины.

