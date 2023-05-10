Наступление ВСУ происходит в очень благоприятное время 10 мая, 20:13 NV Премиум

Украинские военные сейчас имеют большие возможности, а российские находятся на самом низком уровне своей состоятельности

Поддержка Украины и ее войны против россиян и защиты собственной территории в США продолжается. Как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Со стороны администрации Джо Байдена она, конечно, очень сильная, и поэтому почти все демократы поддерживают президента и поддерживают Украину. Большинство республиканцев также поддерживают Украину. И вы видите республиканских лидеров в Сенате и Палате представителей, которые очень поддерживают Украину. Со стороны Сената сенатор Митч Макконнелл, который недавно посетил Киев, является сильным сторонником Украины. В Палате представителей, где республиканцы имеют большинство, ведущие республиканские главы комитетов: по иностранным делам, по делам вооруженных сил, старшие республиканцы, очень поддерживают Украину. Я имел возможность видеть многих из них на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Многие республиканцы и демократы приехали на Мюнхенскую конференцию, чтобы, как и многие европейцы, продемонстрировать решительную поддержку Украины. Поэтому ответ — да, эта сильная поддержка Украины продолжается.

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В США, как и в Европе, растет понимание того, что это контрнаступление имеет потенциал сократить продолжительность войны. Оно может быть решающим.