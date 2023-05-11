Зеленский верит, что Украина победит в войне до выборов в США в 2024 году 11 мая, 11:11 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский отверг опасения касательно потери поддержки со стороны США, если президент Джо Байден не будет переизбран в 2024 году.

По его словам, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

«Кто знает, где мы будем [когда состоятся выборы]?» — сказал он в интервью общественным вещателям, являющимся членами Eurovision News, в частности BBC.

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Зеленский заявил, что верит, что до 2024 года Украина победит.

Действующий президент США Джо Байден заявлял, что США будут поддерживать Украину, «столько, сколько потребуется».

Однако его потенциальный соперник на предстоящих выборах Дональд Трамп считает, что США отправляют Украине слишком много оружия. Также он отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником.