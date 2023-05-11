Минобороны РФ в апреле завербовало на войну против Украины до 10 тысяч заключенных — британская разведка 11 мая, 09:58 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

С начала 2023 года минобороны РФ активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в войне против Украины, только в апреле привлекли до 10 тысяч осужденных, сообщила британская разведка в четверг, 11 мая.

В британском ведомстве рассказали, что с лета 2022 года заключенные были основным источником для проведения операций в Украине ЧВК Вагнер.

Однако «вагнеровцы», вероятно, потеряли доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года на фоне обострения публичных конфликтов с Минобороны.

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Британская разведка заявила, что кампания минобороны РФ по вербовке заключенных — это часть более широких и интенсивных усилий российских военных, направленных на увеличение численности армии, пытаясь избежать новой обязательной мобилизации.

Мобилизация считается очень непопулярной среди россиян.



В среду, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин объявил о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы.

24 марта информагентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне больших потерь оккупационной армии РФ.