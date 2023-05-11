Указ Путина об экстренном призыве резервистов на военные сборы содержит скрытые разделы — Минобороны Украины

11 мая, 08:49
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Указ российского диктатора Владимира Путина об экстренном призыве резервистов на военные сборы содержит скрытые разделы, сообщило Минобороны Украины в Twitter в четверг, 11 мая.

«Указ российского диктатора об экстренном призыве резервистов на военные сборы содержит два скрытых раздела с грифом «секретно», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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В Минобороны добавили, что ВСУ и украинская земля «хорошо знают, что такие пункты обычно означают для россиян».

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В среду, 10 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы.

24 марта информагентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне больших потерь оккупационной армии РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины

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