Экс-президент Мотор Сичи Богуслаев просит отдать его России в рамках обмена — Схемы 10 мая, 22:03 Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Бывший президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев просит включить его в список на обмен со страной-агрессором Россией — об этом идет речь в расследовании программы Схемы.

По данным Схем, Богуслаев подписал соответствующее письмо, адресованное главе Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы».

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«Прошу включить меня в список на обмен с РФ», — сказано в письме.

Судя по сопроводительному письму адвоката, экс-президент Мотор Сичи написал заявление 20 марта 2023 года.

Инфографика: Схеми

«Украина и в дальнейшем будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам», — прокомментировал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее не исключал возможность обмена Богуслаева.

В ночь 22 сентября 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из которых 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности. В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору кума Путина, подозреваемого в госизмене политика Виктора Медведчука.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.



24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.



4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.



28 марта Богуслаеву сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он находится под стражей.