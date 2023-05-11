Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов, уничтожены артсистемы и танки 11 мая, 08:34 ВСУ уничтожают технику оккупационной армии РФ десятками тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 197 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 11 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 196920 ( +610) человек ликвидировано,

+610) человек ликвидировано, танков — 3740 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7287 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 3053 ( +14) ед,

+14) ед, РСЗО — 557 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 310 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2627 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 970 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5984 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — 391 ( +2).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



