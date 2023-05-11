Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов, уничтожены артсистемы и танки
ВСУ уничтожают технику оккупационной армии РФ десятками тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 197 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 11 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 196920 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3740 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7287 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3053 (+14) ед,
- РСЗО — 557 (+2) ед,
- средства ПВО — 310 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2627 (+3),
- крылатые ракеты — 970 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5984 (+10) ед,
- специальная техника — 391 (+2).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.