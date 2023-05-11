Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов, уничтожены артсистемы и танки

11 мая, 08:34
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ВСУ уничтожают технику оккупационной армии РФ десятками тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ уничтожают технику оккупационной армии РФ десятками тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 197 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 11 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 196920 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3740 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7287 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3053 (+14) ед,
  • РСЗО — 557 (+2) ед,
  • средства ПВО — 310 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2627 (+3),
  • крылатые ракеты — 970 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5984 (+10) ед,
  • специальная техника — 391 (+2).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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