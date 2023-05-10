У Путина появился новый серьезный соперник. Что задумал Пригожин 10 мая, 07:13 NV Премиум

На мой взгляд, Пригожин сейчас запустил свою предвыборную кампанию

Проводился парад в честь Дня победы на Красной Площади в Москве. А начальник ЧВК Вагнер Евгений Пригожин фактически организовал свой альтернативный парад — в пику путинскому. Плюс он выступил с речью, и в этой речи объявил себя, по сути дела, соперником Владимира Путина в борьбе за власть и вообще претендентом на власть в Российской Федерации. Как он хочет эту власть получить?

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Вот Пригожин сказал, что он очень рад, что от Министерства обороны сейчас главным контактом с ЧВК Вагнер стал генерал Сергей Суровикин (давний друг, соратник Пригожина, они в одной сцепке работают), но если у Суровикина не будет никаких полномочий, то это будут только разговоры. Суровикин будет в Министерстве обороны как статист и ничем не сможет помочь ЧВК Вагнер. Поэтому Суровикину нужны полномочия. Это ключевой момент во всей этой речи Пригожина.

Пригожин таким простым, как полено, шантажом ранее вынудил Владимира Путина предоставить ему боеприпасы. Точнее, по крайней мере, пообещать ему боеприпасы. Я предположил, что такой хищный и злобный деятель, как Пригожин, поймет, что нашел у Путина очень болезненную нежную незащищенную точку, на которую можно и нужно давить, и получать при этом результат, если что-то срочно необходимо. Я предположил, что Пригожин наверняка потребует рано или поздно убрать из руководства российской армии Сергея Шойгу и Валерия Герасимова и поставить эти посты кого-то лояльного. Ну типа того же генерала Суровикина.

Меньше суток прошло, и Пригожин начал требовать именно этого — мол, мне нужен человек с полномочиями.