«Зубы плоскогубцами можем удалить». Пригожин начал угрожать Макрону из-за признания Францией ЧВК Вагнера террористической организацией 11 мая, 10:40 Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал угрожать президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за признания Францией ЧВК Вагнера террористической организацией.

Пригожин начал врать, что «вагнеровцы» якобы «спасли» Центральную Африку от французских солдат, которые «людей на органы отвозили и их там потрошили» и «насиловали» детей.

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«Макрон решил, что ЧВК Вагнер — террористическая организация, а в это время во многих странах мира ЧВК Вагнер спасает от французов и от американцев огромное количество людей», — сказал он.

Глава Вагнера начал угрожать Макрону, заявив, что «гнилые зубы плоскогубцами можем удалить».

«И Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную», — сказал он.

9 мая Нижняя палата парламента Франции Национальная ассамблея проголосовала за признание ЧВК Вагнера террористической организацией.