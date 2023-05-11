«Повсеместные проблемы РФ с боеспособностью». Как ВСУ удалось провести контратаку под Бахмутом, в третий раз разгромив подразделения 72-й бригады РФ — ISW 11 мая, 09:00 Военнослужащий ВСУ на позиции в районе Бахмута, 3 мая 2023 (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Украине действительно удалось провести успешную контратаку в окрестностях Бахмута, а разбитые силами ВСУ отдельные подразделения 72-й мотострелковой бригады РФ ранее уже были дважды разгромлены Украиной — в частности, в Харьковской области и на юге.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.



9 мая украинские войска провели успешные ограниченные контратаки в районе Бахмута. (Несколько дней назад аналитики ISW объясняли, что используют термин «контратака» для описания «тактических действий украинских сил для достижения ограниченных успехов в локальных районах», тогда как словом «контрнаступление» будут обозначать "меры оперативного уровня, состоящие из многих различных тактических действий, направленных на достижение значимых в оперативном или стратегическом плане успехов". Пока речь идет лишь о контратаке) .

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Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 9 и 10 мая, свидетельствуют, что ВСУ, вероятно, провели успешные ограниченные контратаки к северу от поселка Хромово (западнее Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута) и достигли определенного продвижения в этих районах. Заявления украинских источников о том, что войска ВСУ уничтожили 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ вблизи Бахмута и продвинулись на 2,6 км вдоль трехкилометровой линии фронта в этом районе пока не имеют визуального подтверждения, отмечает ISW, хотя означали бы даже более широкое продвижение сил Украины.

Один из российских "военкоров» заявил, что украинские силы попытались продвинуться дальше в зоне ответственности т. н. "4-й мотострелковой бригады" боевиков "ЛНР" в районе Бахмута, однако, мол, одна из неуточненных российских ЧВК якобы помешала украинскому прорыву. Ранее аналитики ISW оценивали, что сообщения об украинских контратаках в Донецкой области являются частью текущей модели локализованных и ограниченных контратак ВСУ.

Повсеместные проблемы с боеспособностью российских войск, обостренные продолжением изнурительных атак в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность сил РФ защищаться от локальных украинских контратак на этом участке фронта. убеждены аналитики ISW. Та же 72-я отдельная мотострелковая бригада, о разгроме нескольких рот которой сообщили в ВСУ, является «символом многих хронических проблем с формированием сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные», констатируют в Институте. Еще 7 августа 2022 года ISW сообщала, что в Оренбургской области России в составе 3-го армейского корпуса армии РФ формируется 72-я отдельная мотострелковая бригада — то есть это новое формирование, созданное в 2022 году, преимущественно состоящее из «добровольческих» батальонов. В сентябре 2022 года Forbes сообщал, что силы 3-го армейского корпуса развернуты в Харьковской области, поэтому украинское контрнаступление в значительной степени уничтожило его подразделения — в том числе, вероятно, 72-ю отдельную мотострелковую бригаду.

Украинские СМИ предположили, что уцелевшие подразделения российской 72-й бригады могли передислоцироваться в Николаевскую область после контрнаступления в Харьковской, где они снова раз понесли потери во время контрнаступления на юге Украины в октябре 2022 года. ISW не может утверждать, куда была передислоцирована 72-я бригада после вывода российских войск с западного (правого) берега Днепра, но очень вероятно, что определенные подразделения 72-й бригады, недавно дислоцировавшиеся в районе Бахмута, не способны воевать в полную силу [после предыдущих потерь в других регионах — прим. ред.]. Поэтому очевидная склонность российского военного командования вновь задействовать на Бахмутском направлении элементы этого формирования, потерпевшего два последовательных поражения, вместе с уже истощенными подразделениями ЧВК Вагнера, вероятно, дает ВСУ возможность проводить ограниченные контратаки. Один из российских "военкоров", ссылаясь на слова одного из командиров ЧВК Вагнера, воюющего в районе Бахмута, также сообщил, что якобы «отвод» 72-й бригады был результатом серьезных недоразумений между ее командованием и вагнеровцами. Проблемы, связанные с ситуативной ответственностью разных истощеннных группировок на Бахмутском направлении, а также очевидные проблемы командования и управления, вероятно, мешают российским силам в этом районе проводить эффективные оборонные операции, констатируют в ISW.

Битва за Бахмут и контратака Украины - карта

(светло-голубым обозначены новые успехи ВСУ в окрестностях Бахмута)

Инфографика: ISW

ISW также комментирует заявления российских «военкоров» о том, что оккупанты якобы нанесли удар по командному пункту ВСУ возле Часового Яра (12 км западнее Бахмута), где в тот момент якобы находились высокопоставленные украинские военные командиры и чиновники. 10 мая провоенные российские паблики даже заявляли, что якобы именно в результате этого удара погиб Алексей Титаренко, главный консультант директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Офиса президента [Андрей Ермак сообщил о его гибели на фронте 9 мая, в Институте философии НАНУ уточнили, что Титаренко погиб 7 мая]. Кроме того, российские «военкоры» предположили, что в результате удара могли быть убиты другие украинские командиры и начали распространять, как отмечает ISW, «абсолютно необоснованные слухи» о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или о том, что удар мог повлиять на его решения посещать отдельные мероприятия.

Аналитики ISW акцентируют внимание на том, что нет никаких доказательств в поддержку этих российских заявлений, а Украина официально их опровергла. В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что все украинские командиры живы, а заявления об их убийстве являются частью информационной операции России, направленной на подавление морального состояния украинцев. ISW добавляет, что российская пропаганда распространяет подобные заявления, вероятно, в попытке представить текущие операции оккупантов «как сдерживание украинских возможностей для начала контрнаступления». Аналогичным образом российские источники в последнее время объясняют цели новой серии российских воздушных и ракетных ударов.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Минобороны США подтвердило, что украинские войска успешно сбили российскую ракету Кинжал с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Администрация Байдена также объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.



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