Наступление ВСУ уже идет. Чего ждать? 10 мая, 18:21 NV Премиум

То наступление, о котором мы говорим последние, как минимум полгода, началось где-то неделю назад

По ситуации в Бахмуте. Это мы начали наступательные действия. Проводятся они в режиме разведки боем, причем все мощнее и мощнее вдоль всей линии фронта. Ну, а Бахмут сам по себе — это сейчас плацдарм, вокруг которого будут происходить некоторые события для того, чтобы разблокировать Бахмут (он заблокирован с одной стороны, с юга такой клешней российской через Клещеевку и с севера). Россияне не дошли до трассы Константиновка-Бахмут. Проводятся реальные наступательные действия, которые выполнили подразделения полка Азов с помощью уже техники. Почва подсохла, держит. Тяжелая техника вышла на позиции. Подошло достаточное количество боеприпасов. Поэтому после проведенной артподготовки и выхода тяжелой техники россияне побежали. Они побегут по всей линии фронта, потому что удерживаться на некоторых рубежах они просто не смогут. Там есть много проблем, связанных с обороной. Но они в основном привязаны к географии.

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А вот выход наших войск и движение дальше в сторону Клещеевки и заход с юга в Бахмут отрежет эту, так называемую, юго-западную клешню, ну а россияне, уже в зависимости от задачи — либо убегут, либо погибнут.

Оперативная обстановка на линии фронта меняется буквально каждые несколько минут как раз за счет наших наступательных действий. Поэтому однозначно глава Генштаба должен быть на прямой связи, под полным контролем держать оперативную обстановку. И правильно сделал Валерий Залужный, что не поехал на очередное заседание военного комитета НАТО в Брюсселе. От Залужного очень много зависит, так как он не только руководит, он принимает решение по переключению некоторых потоков. Важны иногда минуты, десятки минут, и чем ближе командующий к фронту, тем лучше. Его есть кем заменить для участия в этих форумах, и естественно наши партнеры прекрасно это понимают.

Многие спрашивают — зайдут ли ВСУ в Донецк в мае?