Лукашенко открестился от своих слов о планах вагнеровцев вторгнуться в Польшу 1 августа, 17:47 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 1 августа, заявил, что «пошутил» о желании боевиков так называемой ЧВК Вагнера вторгнуться в Польшу.

Ранее Лукашенко во время встречи с российским диктатором заявил, что боевики ЧВК Вагнер его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу.

Как пишет беларусское пропагандистское агентство Белта, 1 августа Лукашенко объявил, что «пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим».



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Дальше приспешник российского диктатора Путина начал рассуждать, что «они» (вероятно, власти Польши) должны «сказать ему спасибо» за боевиков на территории Беларуси.



«Это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят… Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», — фантазировал Лукашенко.

20 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе после прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.

В МВД Польши не исключили, что страны ЕС, граничащие с Беларусью, могут закрыть границы в случае провокаций со стороны ЧВК Вагнера.

Инфографика: NV

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни боевиков направляются к Сувалкскому перешейку — 100-километровому отрезку на участке границы между Польшей и Литвой. По версии Лукашенко, его режиму «тысячу лет не нужен» коридор, «главное, чтобы было спокойно».

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Позже появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению беларусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.