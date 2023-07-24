В ГУР ответили на угрозы вагнеровцев идти на Варшаву: Армия Польши быстро решит эти проблемы 24 июля, 16:16 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

В украинской разведке убеждены, что возможная атака боевиков ЧВК Вагнер на Польшу станет для россиян самоубийством, а польская армия может «быстро решить эти проблемы».

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов назвал угрозы вагнеровцев прогнозируемыми. Он убежден, что Россия перебросила боевиков в Беларусь, чтобы постоянно раздражать соседние страны НАТО и Евросоюза.

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«У этой группировки вагнеровцев, нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши», — заявил Юсов.

Представитель разведки добавил, что попытка атаки на Польшу стала бы самоубийством для террористов.

«Я убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы все эти проблемы», — отметил он.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что бойцы ЧВК Вагнер якобы хотят атаковать Польшу.

20 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе после прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.