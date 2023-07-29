«Польша готова». Каких провокаций ждать от «вагнеровцев», отправившихся к Сувалкскому коридору — интервью с журналистом из Варшавы 29 июля, 19:21 NV Премиум Польский пограничный пост в районе Сувалкского перешейка — сухопутного коридора на общей границе между Литвой, Польшей и Россией (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что движение более сотни боевиков ЧВК Вагнер к Сувалкскому перешейку является шагом к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши.

Журналист Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий в интервью Radio NV объяснил, что происходит, и как будет реагировать на потенциально возможную провокацию страна, которая является членом НАТО.

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— Когда премьер-министр Польши делает такое заявление, как на это реагируют в Польше?

— Во-первых, то что, белорусский режим — это угроза для нашей безопасности, мы уже знаем как минимум с 24 февраля 2022 года — с тех пор, когда белорусский режим отдал свою территорию для российской агрессии против Украины.

Мигрантский кризис, то есть мигранты, которых завозили в Беларусь из разных стран Ближнего Востока и Африки, чтобы давить на границы Польши и Литвы, — это также история, которая тянется уже с 2021 года. То есть это не новое.

Новый контекст — это часть «вагнеровцев», которые появились уже в Беларуси, и, согласно разной информации, которые очень тяжело пока подтвердить, но все же они из разных источников, перешли в сторону польской границы где-то возле Гродно. То есть угроза провокаций есть.

Наши политики, наши чиновники, которые занимаются темами безопасности, говорят о том, что они не исключают того, что «вагнеровцы» могут или сами провоцировать какие-то инциденты на границе, или могут взять под контроль эти потоки мигрантов из Африки, Ближнего Востока, чтобы поднимать температуру этой ситуации на границе. То есть это все достаточно серьезная ситуация, это очевидно.

С другой стороны, есть также и внутриполитический контекст в Польше. У нас приближаются выборы. И наше правительство также немножко это использует политически, чтобы показать, что мы решительны, что мы будем бороться, будем защищать Польшу от агрессоров. То есть эта вся история также имеет такой контекст. Об этом не надо забывать. У нас начинается уже избирательная кампания.

— У российского диктатора Владимира Путина была большая «историческая» речь о том, что какие-то земли Сталин подарил Польше. И многие, конечно, сравнили это с заявлениями Гитлера. Является ли это угрожающим для Польши? Или все там уже привыкли и не обращают внимания?