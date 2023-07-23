«Они меня напрягают». Лукашенко пожаловался Путину на вагнеровцев, которые якобы хотят атаковать Польшу 23 июля, 13:42 Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Пул Первого/Telegram)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором заявил, что бойцы ЧВК Вагнер его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу.

Соответствующее заявление опубликовал приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул Первого.

«Нас начали «напрягать» вагнеровцы — они хотят на Запад: «Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!», — заявил Лукашенко.

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Также он добавил, что якобы «расчленение Украины» для него неприемлемо.

Картофельный фюрер заверил, что держит наемников в центре страны и ему не хочется передислоцировать их на запад Беларуси, потому что «у них настроения плохие».

«Мы будем всячески противодействовать этому. И я тоже прошу, чтобы вы рассмотрели этот вопрос у себя», — обратился Лукашенко к Путину.

Также российские СМИ пишут, что Лукашенко на встречу с диктатором привез новую карту, на этот раз под название «карта переброски польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно».

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье, 23 июля, встретились для переговоров в России.

Диктаторы встретились в Константиновском дворце, что в Стрельне под Санкт-Петербургом.