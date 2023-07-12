В Беларуси планируют привлечь «вагнеровцев» к подготовке спецназовцев 12 июля, 16:59 Боевики ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель министра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что продолжаются переговоры о привлечении представителей ЧВК Вагнер к подготовке бойцов отрядов спецназначения МВД Беларуси.

Об этом сообщает провластное издание БелТА.

«Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБРа, инструкторами, имеющими боевой опыт, прошедшими и Сирию, и Ливию. Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК Вагнер, которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт», — сказал Карпенков после инспекции боеспособности отряда спецназначения Тайфун в Гродно.

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По его словам, все отряды укомплектованы контрактниками, отслужившими не менее трех-пяти лет во внутренних войсках, многие служили в подразделениях специального назначения. «Основное назначение отрядов специального назначения — повышение боевых возможностей в особых условиях. Это борьба с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Чтобы этот навык был, мы уже работаем несколько месяцев, прикрываем нашу государственную границу, работаем в тесном взаимодействии и с пограничниками и силами специальных операций», — заявил Карпенков.

По его словам, белорусские подразделения спецназа «хорошо оснащены», в том числе ударными беспилотниками и тяжелой техникой.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе пока что не видят признаков перемещения бойцов ЧВК Вагнер в Беларусь. Однако в Министерстве обороны страны заявляют о намерениях «обменяться опытом» с представителями ЧВК.

Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.