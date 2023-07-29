Шаг к гибридной атаке на Польшу. Более 100 «вагнеровцев» отправились к Сувалкскому перешейку — Моравецкий 29 июля, 13:52 Матеуш Моравецкий (Фото:Kancelaria Premiera/Twitter)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что движение боевиков ЧВК Вагнера к Сувалкскому перешейку является шагом к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши.

Об этом говорится в сообщении канцелярии Моравецкого в Twitter.

Премьер Польши заявил, что ситуация становится «еще опаснее», поскольку к Сувалкскому перешейку — 100 километровому отрезку границы между Польшей и Литвой — направляются более сотни боевиков ЧВК Вагнера.

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Моравецкий заявил, что его страна уже два года имеет дело с «постоянными нападениями на польскую границу». По его словам, только в этом году было 16 тыс. попыток нелегального пересечения.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что Россия может начать гибридную агрессию в отношении НАТО с помощью наемников ЧВК Вагнера.

Он заявил, что именно приграничные территории Польши и стран Балтии могут быть целью россиян, поскольку боевики ЧВК Вагнера «не могут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси».

Также о подготовке провокаций боевиками ЧВК Вагнера предупреждал Центр нацсопротивления. По данным ЦНС, для организации провокаций в белорусский город Гродно, вблизи Сувалкского перешейка, прибыла сотня «вагнеровцев», которые проводят подготовку к расшатыванию приграничья Польши и Литвы.

ЧВК Вагнера в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда предложил «вагнеровцам» три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для «вагнеровцев», но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске такого количества «вагнеровцев» в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

В тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.

23 июля глава польского оборонного ведомства заявил, что его страна создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью.

28 июля вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство его страны восстанавливает и создает новые воинские части, чтобы увеличить численность армии вдвое.

