Беларусь заявила о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей 20 июля, 10:55 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

В четверг, 20 июля, министерство обороны Беларуси заявило о совместных в боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

Белорусское ведомство заявило, что вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с «вагнеровцами».

Министерство сообщило, что на протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с боевиками «отработают учебно-боевые задачи» на полигоне Брестский.

Видео дня

«Подробности скоро», — говорится в сообщении.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что часть боевиков ЧВК Вагнера, которая прибывает в Беларусь, будет нервировать Польшу и другие европейские страны.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.