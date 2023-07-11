НАТО пока не фиксирует перекидывание «вагнеровцев» в Беларусь, но в этой стране готовятся к учениям с наемниками 11 июля, 16:19 Боевики ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе пока что не видят признаков перемещения бойцов ЧВК Вагнер в Беларусь. Однако в Министерстве обороны страны заявляют о намерениях «обменяться опытом» с представителями ЧВК.

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Столтенберг подчеркнул, что Альянс следит за развитием ситуации в Беларуси.

«Пока что мы не увидели ни одного развертывания или перемещения сил Вагнер в Беларусь. Но, конечно, мы внимательно следим за происходящим», — отметил генсек.

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Он уточнил, что вопрос перекидывания наемников ЧВК Вагнер имеет значение для Литвы, и заверил в готовности НАТО оградить своих членов от любой потенциальной угрозы.

В то же время в Минобороны Беларуси заявили о намерениях проведения занятий и обмена опытом с представителями ЧВК Вагнер по их прибытии в страну. Предполагается, что главной целью совместных действий станет изучение действенной тактики по наступлению и обороне.

Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

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Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.