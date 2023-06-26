РосСМИ сообщили, что в Беларуси строят тренировочные лагеря для ЧВК Вагнер. Мониторинговый канал опровергает 26 июня, 17:49 Террористы из ЧВК Вагнера в Росто-на-Дону, 24 июня (Фото:REUTERS/Stringer)

В Беларуси начали строительство тренировочных лагерей для ЧВК Вагнер, сообщает российское издание Вёрстка. При этом, по данным издания, вербовочные пункты продолжают набор наемников в России.

Как говорится в материале, в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной) строят лагерь на 8000 бойцов для «вагнеровцев».

Источник издания сообщил, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров.

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«Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача (построить — ред.)», — сказал он.

Источник Вёрстки, близкий к руководству Могилевской области, подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наемников отправят в Беларусь, подтвердили и родственники бойцов незаконной группировки. Одна из родственниц сообщила, что в страну направят оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК. Еще одна собеседница сказала, что её муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь «скорее всего», но больше на связь не выходил.

В то же время мониторинговый канал Беларускі Гаюн сообщает, что в Беларуси пока не фиксируют начало строительства лагерей для наемников ЧВК Вагнера.

Там отметили, что белорусские независимые СМИ также не получали подобных комментариев от источников, которые близки к руководству Могилевской области.

В Гаюне уточнили, что колон «вагнеровцев», которые движутся в сторону Беларуси, также пока не наблюдается.

Вечером 24 июня Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы принадлежащей ему ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

От самого Пригожина уже более суток тоже нет никаких заявлений. В его пресс-службе говорили, что он «пока не на связи».