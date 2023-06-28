Спутники зафиксировали возможный полевой лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси — фото 28 июня, 20:27 СМИ сообщили о ремонте воинской части в селе Цель, приблизительно в 90 км от Минска (Фото:Радіо Свобода)

Появились спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

Снимки опубликовала белорусская служба Радио Свобода.

Накануне белорусские СМИ сообщили о ремонте воинской части в селе Цель, приблизительно в 90 км от Минска. С помощью спутникового сервиса Planet.com Радио Свобода исследовала, как выглядел этот военный объект 27 и 17 июня.

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Фото: Радио Свобода

Фото: Радіо Свобода

По их данным, там появились площадки. Одна из площадок размером 270 на 170 метров находится в северной части, а вторая размером 200 на 160 метров — в восточной части. Это может быть скоплением палаток одинакового размера или крупногабаритной техники «вагнеровцев», предполагают журналисты.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.