В Госпогранслужбе назвали количество вагнеровцев, которые могут разместиться в Беларуси 1 июля, 17:47 Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер, развитие ситуации находится на постоянном контроле Украины.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

По его словам, обстановка на границе пока остается полностью контролируемой. На данный момент на территории Беларуси наступательных группировок России не наблюдается. В то же время РФ продолжает использовать Беларусь, как базу для подготовки своих подразделений и полетов военной авиации.

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Он отметил, что информация, в том числе из открытых источников, свидетельствует о проведении работ по обустройству мест для дальнейшего размещения российских боевиков в Беларуси.

Предполагается, что страна может принять 8 тысяч вагнеровцев.

Представитель ГПСУ для сравнения отметил, что российских военных регулярной армии, находящихся в республике Беларусь, на сегодня составляет примерно 2 тысячи.

Демченко добавил, что развертывание полевых лагерей наблюдается на значительном расстоянии от границы Украины, но именно пребывание наемников в Беларуси будет представлять дополнительную потенциальную угрозу для Украины.

«Эта угроза прежде всего связана с возможной диверсионной работой и созданием разного рода провокаций», — говорится в сообщении.

Поэтому для усиления украинско-белорусской границы Ставка верховного главнокомандующего поручила главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному и командующему Пивночи Сергею Наеву усилить северное направление.

Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

30 июня в Беларуси недалеко от города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе — на фоне слухов о дислокации в страну вагнеровцев.

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.