Путин предложил три варианта действий «вагнеровцам», участвовавшим в бунте
Владимир Путин (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)
В понедельник, 26 июня, российский диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением и предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа.
Путин поблагодарил тех боевиков и главарей группы Вагнера, которые приняли «единственно правильное решение» и не пошли на «братоубийственное кровопролитие». А остановились на последнем рубеже.
Российский диктатор предложил боевикам:
- продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны,
- вернуться к своим родственникам в РФ,
- отправиться в Беларусь.
Он отметил, что это будет выбор солдат, которые «осознали свою трагическую ошибку».
«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами. Или вернуться к своим родственникам и друзьям. Кто захочет поехать в Беларусь, обещание, которое я дал, будет выполнено. Выбор остается за каждым из вас. Это выбор солдат России, которые осознали свою трагическую ошибку», — подчеркнул Путин.
Также с «важным заявлением» 26 июня должен был выступить белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако позже его пресс-служба заявила, что выступление переносится на вторник, 26 июня.
Вечером 24 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».
В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.