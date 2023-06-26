Путин предложил три варианта действий «вагнеровцам», участвовавшим в бунте 26 июня, 22:52 Владимир Путин (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

В понедельник, 26 июня, российский диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением и предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа.

Путин поблагодарил тех боевиков и главарей группы Вагнера, которые приняли «единственно правильное решение» и не пошли на «братоубийственное кровопролитие». А остановились на последнем рубеже.

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Российский диктатор предложил боевикам:

продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны, вернуться к своим родственникам в РФ, отправиться в Беларусь.

Он отметил, что это будет выбор солдат, которые «осознали свою трагическую ошибку».

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами. Или вернуться к своим родственникам и друзьям. Кто захочет поехать в Беларусь, обещание, которое я дал, будет выполнено. Выбор остается за каждым из вас. Это выбор солдат России, которые осознали свою трагическую ошибку», — подчеркнул Путин.

Также с «важным заявлением» 26 июня должен был выступить белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако позже его пресс-служба заявила, что выступление переносится на вторник, 26 июня.

Вечером 24 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.