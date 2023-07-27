Предлагают закрыть границы. Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Беларусь из-за боевиков ЧВК Вагнер — польское МВД 27 июля, 21:31 Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что страны ЕС, которые граничат с Беларусью, закроют свои границы, если наемники ЧВК Вагнера будут совершать провокации. (Фото:Mariusz Kamiński/Twitter)

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что страны ЕС, граничащие с Беларусью, могут закрыть границы в случае провокаций со стороны ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Reuters.

«Безусловно, если будут серьезные инциденты с участием группы Вагнера на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, несомненно, примем совместные действия», — сказал Каминский.

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По его словам, это приведет к полной изоляции Беларуси, однако это будет правильным шагом.

«Я не исключаю, что если мы решим (закрыть границы — ред.), то это будет правильным ответом на этот момент и приведет к полной изоляции Беларуси», — резюмировал министр.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.

В среду, 26 июля, журналисты Радио Свобода опубликовали спутниковый снимок полевого лагеря вагнеровцев, на котором насчитали более 750 единиц разнообразной техники.

В четверг, 27 июля, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о восстановлении ракетного подразделения через 18 лет после расформирования последней эскадрильи.

В этот же день мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила о прибытии 12-й колонны наемников ЧВК Вагнера в Беларусь.