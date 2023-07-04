ГУР: Рано говорить о переброске боевиков Пригожина в Беларусь 4 июля, 16:57 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

В украинской разведке заявили, что пока рано говорить о переброске боевиков ЧВК Вагнер и их главаря Евгения Пригожина в Беларусь.

В эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что, по данным ГУР, Пригожин «будет бывать в Беларуси».

Он уточнил, что вероятно будет перенесен юридический адрес ЧВК Вагнер, а Беларусь будет использоваться как определенный логистический хаба для возможной переброски боевиков на другие направления и, возможно, на другие континенты, включая Африку.

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«Говорить о том, что весь состав ЧВК Вагнер, силы и средства будут перебазированы в Беларусь, пока рано. В большей степени это такие информационные активности, которые должны показать соблюдение договоренностей, которые были озвучены по результатам этих последних событий — маршей, мятежей», — сказал Юсов.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. При этом в ВСУ говорили, что сейчас угрозы нового возможного наступления боевиков на Киев нет и это стало бы «самоубийством».

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.

Представитель ГСЧС Андрей Демченко сообщал, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер.