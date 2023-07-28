В Польше вдвое увеличат армию из-за угрозы со стороны «вагнеровцев» в Беларуси 28 июля, 11:13 Вооруженные силы Польши (Фото:Wikipedia)

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство его страны восстанавливает и создает новые воинские части, чтобы увеличить численность армии вдвое.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на слова Качиньского, который посетил польско-белорусскую границу.

«То есть в нашей армии, которая раньше состояла только из трех дивизий, будет шесть дивизий и со временем, вероятно, будет запасная дивизия», — сказал он.

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Качиньский отметил, что в то же время правительство укрепляет границу, строя на ней забор с «различными типами электронных устройств» для облегчения ее охраны.

«Обязанность государства — защищать внешнюю и внутреннюю безопасность», — подчеркнул Качиньский.

Вице-премьер Польши подчеркнул, что события на границе с Беларусью — это нападение, которое продолжается «в менее обостренной форме» и может в любой момент «обостриться и приобрести другой характер, связанный с присутствием вагнеровцев».

«Мы хотим четко дать понять, что мы делаем все необходимое и достаточно для отпора любым провокациям или любым агрессивным действиям, более опасным, чем предыдущие», — подчеркнул Качиньский.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

23 июля глава польского оборонного ведомства заявил, что его страна создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.

27 июля Центр нацсопротивления сообщил, что подразделения ЧВК Вагнера ищут в Беларуси людей, которые готовы воевать против Литвы и Польши.

