Присутствуют бронеавтомобили и тралы. В Беларусь прибыла 12-я колонна ЧВК Вагнера — Беларускі Гаюн 27 июля, 18:42 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила о прибытии 12 колонны наемников ЧВК Вагнера в Беларусь (Фото:REUTERS/Stringer)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в четверг, 27 июля, в Беларусь прибыла очередная колонна боевиков ЧВК Вагнера.

В сообщении расследователей говорится, что колонна прибыла в Беларусь через пограничный пункт пропуска Понятовка (РФ) — Звенчатка (Беларусь) и движется по трассе Р122 к городу Чаусы Могилевской области в сопровождении Госавтоинспекции Беларуси.

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Беларускі Гаюн опубликовал карту передвижения наемников ЧВК Вагнера.

Маршрут 12-й колонны ПВК Вагнера в Беларуси / Фото: Беларускі Гаюн

Расследователям удалось идентифицировать такую технику:

пять бронеавтомобилей Щука ( Чекан);

Чекан); три бензовоза;

автобус;

17 фур;

по меньшей мере три трала ( перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль Щука ( Чекан);

перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль Щука Чекан); шесть тентованных КамАЗов;

два автомобиля УАЗ ( типа буханки),

типа буханки), пикапы и легковые авто.

«Это как минимум вторая колонна ЧВК Вагнера, которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями Щука (Чекан)», — резюмировали расследователи Беларускі Гаюн.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.

В среду, 26 июля, журналисты Радио Свобода опубликовали спутниковый снимок полевого лагеря вагнеровцев, на котором насчитали более 750 единиц разнообразной техники.