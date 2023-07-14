РФ вывела почти всех военных из Беларуси — Госпогранслужба 14 июля, 13:58 Украинские пограничники не исключают, что РФ может проводить ротацию своих военных в Беларуси (Фото:ГУР МО)

Россия вывела из Беларуси почти всех своих военных.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге.

По его словам, это происходит в рамках ротации.

«Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до двух тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси», — отметил он.

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Демченко не исключил, что в ближайшее время на территорию Беларуси могут быть снова заведены очередные подразделения, но на данный момент это не фиксируется.

Ситуация на северных границах Украины остается контролируемой, но украинские военные готовы к любому развитию событий.

Демченко также подчеркнул, что пограничники не наблюдают организованного заведения в Беларусь российских наемников ЧВК Вагнера, о чем ранее отмечалось.

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

11 июля пропагандистское информагентство Белта со ссылкой на Минобороны Беларуси сообщило, что боевики ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь, будут обучать белорусов вести бои.





Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносила ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.