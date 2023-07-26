В белорусском лагере ЧВК Вагнера зафиксировано более 750 единиц техники — фото 26 июля, 17:56 Журналисты подсчитали примерное количество техники, которое заметить на спутниковом снимке полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналисты получили спутниковый снимок полевого лагеря, в котором размещаются бойцы ЧВК Вагнера, и насчитали более 750 единиц различных видов транспорта, среди которых есть незначительное количество военной техники.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во вторник, 25 июля, служба Planet Labs сделала спутниковый снимок местности возле поселка Цель, где размещен лагерь вагнеровцев. По доступной фотографии удалось подсчитать примерное количество транспорта.

Видео дня

На территории лагеря удалось различить такую технику:

62 тентованных грузовика;

534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ ( так называемые буханки), микроавтобусы типа Газель, УАЗ Патриоты, легковые автомобили;

так называемые буханки), микроавтобусы типа Патриоты, легковые автомобили; 33 автобуса различных модификаций;

99 грузовиков, включая платформы и строительное оборудование;

26 грузовиков или подобных им автомобилей с военной маскировкой — Уралы, КамАЗы или бронетехника.

Фото: Planet Labs (RFE/RL Graphics)

С момента последнего снимка, который был сделан 19 июля, общее количество техники увеличилось примерно на 269 единиц.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привели в Беларусь бронеавтомобили.