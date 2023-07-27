Впервые за 18 лет. Министр обороны Блащак заявил, что Польша восстанавливает подразделение ракетных войск 27 июля, 15:27 Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польское войско возрождает подразделение ракетных войск впервые с 2005 года (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

Об этом он заявил во время подписания решения о создании Академии HIMARS и 1-й ракетной бригады, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

В четверг, 27 июля, глава оборонного ведомства принял участие в церемонии подписания решения о создании Академии HIMARS и 1-й ракетной бригады, а также в ракетных учениях с использованием пусковой установки HIMARS.

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«Через 18 лет в польскую армию возвращается ракетно-артиллерийское подразделение», — сказал Блащак.

По его словам, в 2005 году в польской армии расформировали последнюю эскадрилью, которая была оснащена ракетами Точка с дальностью пуска до 70 километров.

«Сегодня мы увидели в действии HIMARS, дальность действия которых составляет до 300 километров», — подчеркнул он.

По его словам, теперь Войско Польское имеет возможность вести огонь на большие расстояния, что является «чрезвычайно важно для сдерживания агрессора».

«Мы осознаем, что HIMARS в руках украинцев является эффективным оружием для остановки российского вторжения», — добавил Блащак.

Глава польского министерства обороны подчеркнул, что задачей польских властей является оснащение польской армии оружием, которое является эффективным и проверенным для сдерживания агрессора — «оружием, которое заставит Россию не решаться на вторжение в Польшу».

«Именно такое оружие есть на вооружении Войска Польского. Сегодня мы могли убедиться, что в руках польских солдат, которые прошли подготовку как в США, так и в Польше, это отличное оружие для сдерживания агрессора», — сказал он.

20 июля Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

23 июля глава польского оборонного ведомства заявил, что его страна создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью.